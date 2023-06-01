Shibumi Salaires

Le salaire de Shibumi va de $85,425 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $298,500 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Shibumi . Dernière mise à jour : 11/29/2025