Répertoire d'entreprises
Shettyinfra Services
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
Principaux Conseils
  • Partagez quelque chose d'unique sur Shettyinfra Services qui pourrait être utile aux autres (ex. conseils d'entretien, choix d'équipes, culture unique, etc).
    • À propos

    Shetty Infra is a certified Technical Utility Management firm focused on delivering innovative management solutions and service enhancements to help organizations improve efficiency and reduce costs.

    shettyinfra.com
    Site web
    60
    Nombre d'employés
    $10M-$50M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

    Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

    S'abonner aux offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

    Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

    Emplois à la une

      Aucun emploi à la une trouvé pour Shettyinfra Services

    Entreprises similaires

    • Lyft
    • Dropbox
    • PayPal
    • Pinterest
    • Snap
    • Voir toutes les entreprises ➜

    Autres ressources