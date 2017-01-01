Voir les données individuelles
Sezaam is a French startup that enhances urban living by connecting buildings to local services via a smart parcel box. The company aims to support ecological and digital transitions in cities.
S'abonner aux offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus →
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.
Emplois à la une
Entreprises similaires
Autres ressources