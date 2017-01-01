Répertoire d'entreprises
Sezaam
    Sezaam is a French startup that enhances urban living by connecting buildings to local services via a smart parcel box. The company aims to support ecological and digital transitions in cities.

    sezaam.fr
    10
    Nombre d'employés
    $1M-$10M
    Chiffre d'affaires estimé
