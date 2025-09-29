La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez SES Satellites totalise $111K par year pour 9. Le package de rémunération médian in United States year totalise $127K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SES Satellites. Dernière mise à jour : 9/29/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
8
$ --
$ --
$ --
$ --
9
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
