Servus Credit Union
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

Servus Credit Union Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Canada chez Servus Credit Union totalise CA$152K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Servus Credit Union. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Package Médian
company icon
Servus Credit Union
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Total par an
CA$152K
Niveau
L3
Salaire de base
CA$132K
Stock (/yr)
CA$0
Prime
CA$20.3K
Années dans l'entreprise
10 Années
Années d'exp.
13 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Servus Credit Union?

CA$226K

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Salaires de Stage

Contribuer

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Full-Stack

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingénieur Logiciel at Servus Credit Union in Canada sits at a yearly total compensation of CA$207,329. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Servus Credit Union for the Ingénieur Logiciel role in Canada is CA$152,349.

