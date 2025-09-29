Répertoire d'entreprises
Servier
Servier Opérations Business Salaires

La rémunération totale moyenne Opérations Business chez Servier va de COP 54.13M à COP 77.23M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Servier. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

COP 62.05M - COP 72.61M
Colombia
Fourchette courante
Fourchette possible
COP 54.13MCOP 62.05MCOP 72.61MCOP 77.23M
Fourchette courante
Fourchette possible

COP 643.08M

Quels sont les niveaux de carrière chez Servier?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Opérations Business chez Servier s'élève à une rémunération totale annuelle de COP 77,229,434. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Servier pour le poste Opérations Business est de COP 54,126,612.

