La rémunération totale moyenne Sales Enablement in United States chez ServiceNow va de $249K à $348K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ServiceNow. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

$270K - $327K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$249K$270K$327K$348K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez ServiceNow, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

