La rémunération Opérations Marketing in United States chez ServiceNow totalise $266K par year pour IC4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $100K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ServiceNow. Dernière mise à jour : 9/29/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$266K
$176K
$62.5K
$27.5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez ServiceNow, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
