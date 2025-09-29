Répertoire d'entreprises
ServiceNow
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Juridique

  • Tous les salaires Juridique

ServiceNow Juridique Salaires

La rémunération totale moyenne Juridique in United States chez ServiceNow va de $162K à $236K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ServiceNow. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

$186K - $212K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$162K$186K$212K$236K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 2 de plus Juridique soumissions chez ServiceNow pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez ServiceNow, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez ServiceNow, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez ServiceNow, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Juridique offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Juridique chez ServiceNow in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $236,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ServiceNow pour le poste Juridique in United States est de $162,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour ServiceNow

Entreprises similaires

  • Medallia
  • FICO
  • Equinix
  • Cyngn
  • Microsoft
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources