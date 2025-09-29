Répertoire d'entreprises
ServiceNow
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Designer Graphique

  • Tous les salaires Designer Graphique

ServiceNow Designer Graphique Salaires

La rémunération totale moyenne Designer Graphique in United States chez ServiceNow va de $66.1K à $90.2K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ServiceNow. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

$70.8K - $85.6K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$66.1K$70.8K$85.6K$90.2K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Designer Graphique soumissions chez ServiceNow pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez ServiceNow, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez ServiceNow, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez ServiceNow, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Designer Graphique offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

The highest paying salary package reported for a Designer Graphique at ServiceNow in United States sits at a yearly total compensation of $90,239. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Designer Graphique role in United States is $66,123.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour ServiceNow

Entreprises similaires

  • Medallia
  • FICO
  • Equinix
  • Cyngn
  • Microsoft
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources