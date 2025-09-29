Répertoire d'entreprises
ServiceChannel
ServiceChannel Designer Produit Salaires

Le package de rémunération médian Designer Produit in United States chez ServiceChannel totalise $120K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ServiceChannel.

Package Médian
company icon
ServiceChannel
UX Designer
Pleasanton, CA
Total par an
$120K
Niveau
Mid Senior
Salaire de base
$120K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
3 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez ServiceChannel?

$160K

Dernières soumissions de salaires
FAQ

The highest paying salary package reported for a Designer Produit at ServiceChannel in United States sits at a yearly total compensation of $138,320. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceChannel for the Designer Produit role in United States is $120,000.

Autres ressources