La rémunération totale moyenne Service Client in Australia chez Service NSW va de A$91.2K à A$132K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Service NSW. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

A$103K - A$120K
Australia
Fourchette courante
Fourchette possible
A$91.2KA$103KA$120KA$132K
Fourchette courante
Fourchette possible

A$249K

Quels sont les niveaux de carrière chez Service NSW?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Service Client at Service NSW in Australia sits at a yearly total compensation of A$132,416. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Service NSW for the Service Client role in Australia is A$91,245.

