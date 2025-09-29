Répertoire d'entreprises
Serpro
Serpro Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Brazil chez Serpro totalise R$139K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Serpro. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Package Médian
company icon
Serpro
Software Engineer
Brasilia, DF, Brazil
Total par an
R$139K
Niveau
Senior
Salaire de base
R$139K
Stock (/yr)
R$0
Prime
R$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
6 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Serpro?

R$889K

Dernières soumissions de salaires
Aucun salaire trouvé
Salaires de Stage

FAQ

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Ingénieur Logiciel la Serpro in Brazil ajunge la o compensație totală anuală de R$269,056. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Serpro pentru rolul de Ingénieur Logiciel in Brazil este R$148,310.

Autres ressources