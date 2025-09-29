Répertoire d'entreprises
Serko
La rémunération totale moyenne Ressources Humaines in New Zealand chez Serko va de NZ$196K à NZ$267K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Serko. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

NZ$210K - NZ$253K
New Zealand
Fourchette courante
Fourchette possible
NZ$196KNZ$210KNZ$253KNZ$267K
Fourchette courante
Fourchette possible

NZ$278K

Quels sont les niveaux de carrière chez Serko?

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ressources Humaines chez Serko in New Zealand s'élève à une rémunération totale annuelle de NZ$267,226. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Serko pour le poste Ressources Humaines in New Zealand est de NZ$195,812.

