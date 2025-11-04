Répertoire d'entreprises
Senao Networks
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

Senao Networks Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Taiwan chez Senao Networks totalise NT$794K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Senao Networks. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Package Médian
company icon
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Total par an
NT$794K
Niveau
hidden
Salaire de base
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
Prime
NT$0
Années dans l'entreprise
0-1 Années
Années d'exp.
2-4 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Senao Networks?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Contribuer

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Senao Networks in Taiwan s'élève à une rémunération totale annuelle de NT$1,416,754. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Senao Networks pour le poste Ingénieur Logiciel in Taiwan est de NT$793,903.

Autres ressources