Senao Networks
Senao Networks Ingénieur Matériel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Matériel in Taiwan chez Senao Networks va de NT$819K à NT$1.14M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Senao Networks. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Rémunération totale moyenne

NT$877K - NT$1.03M
Taiwan
Fourchette courante
Fourchette possible
NT$819KNT$877KNT$1.03MNT$1.14M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Senao Networks?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Matériel chez Senao Networks in Taiwan s'élève à une rémunération totale annuelle de NT$1,140,457. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Senao Networks pour le poste Ingénieur Matériel in Taiwan est de NT$818,790.

