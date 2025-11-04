Répertoire d'entreprises
Semtech
Semtech Ingénieur Matériel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Matériel in Canada chez Semtech totalise CA$155K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Semtech. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Package Médian
company icon
Semtech
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
Total par an
CA$155K
Niveau
Senir Staff
Salaire de base
CA$112K
Stock (/yr)
CA$20.9K
Prime
CA$22.3K
Années dans l'entreprise
7 Années
Années d'exp.
8 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Semtech?
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Matériel chez Semtech in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$171,575. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Semtech pour le poste Ingénieur Matériel in Canada est de CA$111,382.

Autres ressources