Sempra Salaires

Le salaire de Sempra va de $87,636 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $223,875 pour un Ingénieur Mécanique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Sempra . Dernière mise à jour : 10/25/2025