Répertoire d'entreprises
Sempra
Sempra Salaires

Le salaire de Sempra va de $87,636 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $223,875 pour un Ingénieur Mécanique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Sempra. Dernière mise à jour : 10/25/2025

Comptable
$135K
Analyste Business
$119K
Analyste de Données
$87.6K

Ingénieur Électrique
$108K
Ingénieur Mécanique
$224K
Chef de Projet
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Ingénieur Logiciel
$124K
Chef de Programme Technique
$181K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Sempra est Ingénieur Mécanique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $223,875. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Sempra est de $123,970.

Autres ressources