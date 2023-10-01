Semgrep Salaires

Le salaire de Semgrep va de $120,600 en rémunération totale par an pour un Cybersecurity Analyst dans le bas de la fourchette à $180,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Semgrep . Dernière mise à jour : 10/25/2025