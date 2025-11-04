Répertoire d'entreprises
Selina
Selina Ressources Humaines Salaires

La rémunération totale moyenne Ressources Humaines in Panama chez Selina va de PAB 13.8K à PAB 18.9K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Selina. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Rémunération totale moyenne

PAB 14.9K - PAB 17.7K
Panama
Fourchette courante
Fourchette possible
PAB 13.8KPAB 14.9KPAB 17.7KPAB 18.9K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Selina?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ressources Humaines chez Selina in Panama s'élève à une rémunération totale annuelle de PAB 18,879. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Selina pour le poste Ressources Humaines in Panama est de PAB 13,790.

Autres ressources