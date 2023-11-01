Répertoire d'entreprises
Selina
Selina Salaires

Le salaire de Selina va de $16,318 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $149,250 pour un Marketing dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Selina. Dernière mise à jour : 10/25/2025

Ressources Humaines
$16.3K
Marketing
$149K
Chef de Produit
$86.5K

Ingénieur Logiciel
$69.7K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Selina est Marketing at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $149,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Selina est de $78,070.

