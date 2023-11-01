Répertoire d'entreprises
Selina
    • À propos

    Selina is a hospitality brand that provides beautifully designed accommodation with coworking, recreation, wellness, and local experiences for Millennial and Gen Z travelers.

    http://selina.com
    Site web
    2014
    Année de création
    2,500
    Nombre d'employés
    $500M-$1B
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

