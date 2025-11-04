Self Chef de Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Produit in Switzerland chez Self va de CHF 525K à CHF 734K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Self. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Rémunération totale moyenne CHF 568K - CHF 660K Switzerland Fourchette courante Fourchette possible CHF 525K CHF 568K CHF 660K CHF 734K Fourchette courante Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Chef de Produit soumissions chez Self pour débloquer ! Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté ! 💰 Tout voir Salaires 💪 Contribuer Votre salaire

+ CHF 47.3K + CHF 72.6K + CHF 16.3K + CHF 28.6K + CHF 18K Don't get lowballed

Contribuer

Quel est le calendrier d'acquisition chez Self ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Chef de Produit offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.