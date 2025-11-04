Répertoire d'entreprises
La rémunération totale moyenne Chef de Produit in Switzerland chez Self va de CHF 525K à CHF 734K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Self. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Rémunération totale moyenne

CHF 568K - CHF 660K
Switzerland
Fourchette courante
Fourchette possible
CHF 525KCHF 568KCHF 660KCHF 734K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Self?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez Self in Switzerland s'élève à une rémunération totale annuelle de CHF 734,434. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Self pour le poste Chef de Produit in Switzerland est de CHF 524,595.

