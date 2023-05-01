Self Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Self va de $8,437 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $752,555 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Self. Dernière mise à jour : 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingénieur Logiciel
Median $120K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Comptable
$9.4K
Assistant Administratif
$103K

Opérations Business
$201K
Analyste de Données
$8.4K
Ingénieur Matériel
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Consultant en Management
$71.4K
Marketing
$106K
Designer Produit
$100K
Chef de Produit
$753K
Chef de Projet
$131K
Ventes
$23.2K
Chef de Programme Technique
$249K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Self est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $752,555. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Self est de $104,849.

