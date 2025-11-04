Répertoire d'entreprises
Selerix Systems
Selerix Systems Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Belarus chez Selerix Systems va de BYN 51K à BYN 72.8K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Selerix Systems. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Rémunération totale moyenne

BYN 58.5K - BYN 68.4K
Belarus
Fourchette courante
Fourchette possible
BYN 51KBYN 58.5KBYN 68.4KBYN 72.8K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Selerix Systems?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Selerix Systems in Belarus s'élève à une rémunération totale annuelle de BYN 72,772. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Selerix Systems pour le poste Ingénieur Logiciel in Belarus est de BYN 51,003.

