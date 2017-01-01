Répertoire d'entreprises
Seldin
    • À propos

    Seldin Company is an award-winning multifamily management firm operating in 11 states, dedicated to sustainability and community development. They manage over 20,000 apartment homes.

    seldin.com
    Site web
    1923
    Année de création
    480
    Nombre d'employés
    $100M-$250M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

