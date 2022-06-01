SEI Salaires

Le salaire de SEI va de $65,097 en rémunération totale par an pour un Analyste Financier dans le bas de la fourchette à $194,025 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SEI . Dernière mise à jour : 10/25/2025