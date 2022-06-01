Répertoire d'entreprises
SEI
SEI Salaires

Le salaire de SEI va de $65,097 en rémunération totale par an pour un Analyste Financier dans le bas de la fourchette à $194,025 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SEI. Dernière mise à jour : 10/25/2025

Comptable
$65.1K
Scientifique des Données
$194K
Analyste Financier
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Consultant en Management
$149K
Chef de Produit
$112K
Ingénieur Logiciel
$154K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez SEI est Scientifique des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $194,025. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SEI est de $149,250.

