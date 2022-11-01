SEI Investments Salaires

Répertoire d'entreprises
SEI Investments
Le salaire de SEI Investments va de $24,556 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $155,000 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SEI Investments. Dernière mise à jour : 10/25/2025

Analyste Business
Median $100K
Chef de Produit
Median $155K
Ingénieur Logiciel
Median $24.6K

Comptable
$74.6K
Assistant Administratif
$42.9K
Opérations Business
$49.2K
Analyste Financier
$50K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez SEI Investments est Chef de Produit avec une rémunération totale annuelle de $155,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SEI Investments est de $49,980.

Autres ressources