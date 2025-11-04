Répertoire d'entreprises
Segari
Segari Chef de Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Produit in Indonesia chez Segari va de IDR 358.87M à IDR 491.31M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Segari. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Rémunération totale moyenne

IDR 388.77M - IDR 461.4M
Indonesia
Fourchette courante
Fourchette possible
IDR 358.87MIDR 388.77MIDR 461.4MIDR 491.31M
Fourchette courante
Fourchette possible

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez Segari in Indonesia s'élève à une rémunération totale annuelle de IDR 491,307,861. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Segari pour le poste Chef de Produit in Indonesia est de IDR 358,868,350.

