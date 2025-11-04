Segantii Capital Management Analyste Financier Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste Financier in Hong Kong (SAR) chez Segantii Capital Management va de HK$3.26M à HK$4.46M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Segantii Capital Management. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Rémunération totale moyenne HK$3.53M - HK$4.19M Hong Kong (SAR) Fourchette courante Fourchette possible HK$3.26M HK$3.53M HK$4.19M HK$4.46M Fourchette courante Fourchette possible

Quel est le calendrier d'acquisition chez Segantii Capital Management ?

