Répertoire d'entreprises
Segantii Capital Management
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Scientifique des Données

  • Tous les salaires Scientifique des Données

Segantii Capital Management Scientifique des Données Salaires

La rémunération totale moyenne Scientifique des Données in Hong Kong (SAR) chez Segantii Capital Management va de HK$41.7K à HK$57.1K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Segantii Capital Management. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Rémunération totale moyenne

HK$45.2K - HK$53.7K
Hong Kong (SAR)
Fourchette courante
Fourchette possible
HK$41.7KHK$45.2KHK$53.7KHK$57.1K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Scientifique des Données soumissions chez Segantii Capital Management pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+HK$450K
Robinhood logo
+HK$691K
Stripe logo
+HK$155K
Datadog logo
+HK$272K
Verily logo
+HK$171K
Don't get lowballed

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Segantii Capital Management?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Scientifique des Données offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez Segantii Capital Management in Hong Kong (SAR) s'élève à une rémunération totale annuelle de HKHK$443,459. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Segantii Capital Management pour le poste Scientifique des Données in Hong Kong (SAR) est de HKHK$323,924.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Segantii Capital Management

Entreprises similaires

  • Google
  • Uber
  • LinkedIn
  • Tesla
  • SoFi
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources