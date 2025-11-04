Répertoire d'entreprises
Security Compass
Security Compass Manager Ingénierie Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Manager Ingénierie Logiciel in Canada chez Security Compass totalise CA$181K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Security Compass. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Package Médian
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Total par an
CA$181K
Niveau
L3
Salaire de base
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Prime
CA$4.6K
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
11 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez Security Compass in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$183,708. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Security Compass pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in Canada est de CA$180,881.

