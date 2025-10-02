La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Toronto Area chez Scotiabank va de CA$90.2K par year pour L6 à CA$184K par year pour L9. Le package de rémunération médian in Greater Toronto Area year totalise CA$120K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Scotiabank. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
