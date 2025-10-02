Répertoire d'entreprises
Scotiabank
Scotiabank Chef de Produit Salaires à Greater Toronto Area

La rémunération Chef de Produit in Greater Toronto Area chez Scotiabank va de CA$116K par year pour L7 à CA$141K par year pour L8. Le package de rémunération médian in Greater Toronto Area year totalise CA$124K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Scotiabank. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Quels sont les niveaux de carrière chez Scotiabank?

FAQ

Scotiabank in Greater Toronto AreaのChef de Produitで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CA$145,609です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
ScotiabankのChef de Produit職種 in Greater Toronto Areaで報告されている年間総報酬の中央値はCA$127,772です。

Autres ressources