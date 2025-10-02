La rémunération Scientifique des Données in Greater Toronto Area chez Scotiabank va de CA$116K par year pour L7 à CA$144K par year pour L8. Le package de rémunération médian in Greater Toronto Area year totalise CA$121K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Scotiabank. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
