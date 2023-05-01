SCORE Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de SCORE va de $60,992 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $187,926 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SCORE. Dernière mise à jour : 9/2/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $122K
Scientifique des Données
$146K
Designer Produit
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Chef de Produit
$183K
Manager Ingénierie Logiciel
$188K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez SCORE est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $187,926. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SCORE est de $145,725.

Autres ressources