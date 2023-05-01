SCORE Salaires

Le salaire de SCORE va de $60,992 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $187,926 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SCORE . Dernière mise à jour : 9/2/2025