Répertoire d'entreprises
Scholastic
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Scholastic Salaires

Le salaire de Scholastic va de $88,000 en rémunération totale par an pour un Analyste Métier dans le bas de la fourchette à $155,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Scholastic. Dernière mise à jour : 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $155K
Analyste Métier
Median $88K
Designer Produit
$126K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Chef de Produit
$89.2K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Scholastic est Ingénieur Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $155,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Scholastic est de $107,413.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Scholastic

Entreprises similaires

  • thredUP
  • RE/MAX
  • Ticketmaster
  • Carvana
  • CoStar Group
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources