Répertoire d'entreprises
Schindler Elevator
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Schindler Elevator Salaires

Le salaire de Schindler Elevator va de $85,425 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $156,800 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Schindler Elevator. Dernière mise à jour : 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analyste Métier
$97.3K
Chef de Projet
$157K
Ingénieur Logiciel
$85.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Architecte Solutions
$111K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Schindler Elevator est Chef de Projet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $156,800. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Schindler Elevator est de $104,053.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Schindler Elevator

Entreprises similaires

  • Pushpay
  • Cerner
  • Sprint
  • Bell Flight
  • Hilti
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources