Scaler Academy
Scaler Academy Développement Commercial Salaires à Greater Bengaluru

Le package de rémunération médian Développement Commercial in Greater Bengaluru chez Scaler Academy totalise ₹845K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Scaler Academy. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Package Médian
company icon
Scaler Academy
Business Development
Bengaluru, KA, India
Total par an
₹845K
Niveau
hidden
Salaire de base
₹845K
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹0
Années dans l'entreprise
2-4 Années
Années d'exp.
5-10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Scaler Academy?

₹13.94M

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Développement Commercial chez Scaler Academy in Greater Bengaluru s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹1,185,361. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Scaler Academy pour le poste Développement Commercial in Greater Bengaluru est de ₹1,053,641.

Autres ressources