La rémunération Ingénieur Logiciel in New York City Area chez Scale AI va de $231K par year pour L3 à $484K par year pour L5. Le package de rémunération médian in New York City Area year totalise $325K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Scale AI. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
$231K
$166K
$60K
$4.3K
L4
$329K
$192K
$136K
$0
L5
$484K
$245K
$238K
$833
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Scale AI, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.
