Scale AI Chef de Projet Salaires à San Francisco Bay Area

La rémunération Chef de Projet in San Francisco Bay Area chez Scale AI va de $122K par year pour L3 à $312K par year pour L4. Le package de rémunération médian in San Francisco Bay Area year totalise $120K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Scale AI. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
$122K
$107K
$10K
$5K
L4
$312K
$173K
$103K
$36.6K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Scale AI, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



FAQ

