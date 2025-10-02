La rémunération Chef de Projet in San Francisco Bay Area chez Scale AI va de $122K par year pour L3 à $312K par year pour L4. Le package de rémunération médian in San Francisco Bay Area year totalise $120K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Scale AI. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
$122K
$107K
$10K
$5K
L4
$312K
$173K
$103K
$36.6K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Scale AI, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.