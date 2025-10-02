Répertoire d'entreprises
Scale AI
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Opérations Business

  • Tous les salaires Opérations Business

  • San Francisco Bay Area

Scale AI Opérations Business Salaires à San Francisco Bay Area

Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Scale AI. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Rémunération totale moyenne

$172K - $200K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$152K$172K$200K$220K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 1 de plus Opérations Business soumission chez Scale AI pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Scale AI, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Opérations Business offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Opérations Business chez Scale AI in San Francisco Bay Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $220,150. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Scale AI pour le poste Opérations Business in San Francisco Bay Area est de $151,700.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Scale AI

Entreprises similaires

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Carta
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources