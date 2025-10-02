Répertoire d'entreprises
Scalable Capital
Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Berlin Metropolitan Region chez Scalable Capital totalise €77.1K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Scalable Capital. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Package Médian
Total par an
€77.1K
Niveau
L2
Salaire de base
€72.5K
Stock (/yr)
€4.6K
Prime
€0
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Scalable Capital?

€142K

Dernières soumissions de salaires
Titres inclus

Ingénieur Logiciel Backend

FAQ

Autres ressources