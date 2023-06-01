Répertoire d'entreprises
SC Future Makers
    SC Future Makers connects students to career opportunities and aims to close the STEM gap. SCPA funds will be used to engage high school students and connect them with businesses.

    https://scfuturemakers.com
    2016
    126
    $10M-$50M
