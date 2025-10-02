La rémunération Manager Ingénierie Logiciel in Moscow Metro Area chez Sberbank va de RUB 4.16M par year pour L12 à RUB 8.2M par year pour L13. Le package de rémunération médian in Moscow Metro Area year totalise RUB 5.26M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Sberbank. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
