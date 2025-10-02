La rémunération Ingénieur Logiciel in Saint Petersburg Metro Area chez Sberbank va de RUB 1.92M par year pour L7 à RUB 5.62M par year pour L13. Le package de rémunération médian in Saint Petersburg Metro Area year totalise RUB 3.34M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Sberbank. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
