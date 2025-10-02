Répertoire d'entreprises
Sberbank
Sberbank Juridique Salaires à Moscow Metro Area

La rémunération totale moyenne Juridique in Moscow Metro Area chez Sberbank va de RUB 3.32M à RUB 4.81M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Sberbank. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Rémunération totale moyenne

RUB 3.76M - RUB 4.37M
Russia
Fourchette courante
Fourchette possible
RUB 3.32MRUB 3.76MRUB 4.37MRUB 4.81M
Fourchette courante
Fourchette possible

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Juridique chez Sberbank in Moscow Metro Area s'élève à une rémunération totale annuelle de RUB 4,814,793. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Sberbank pour le poste Juridique in Moscow Metro Area est de RUB 3,317,757.

