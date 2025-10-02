La rémunération Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area chez Sberbank va de RUB 1.63M par year pour L7 à RUB 2.48M par year pour L9. Le package de rémunération médian in Moscow Metro Area year totalise RUB 2.11M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Sberbank. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
