La rémunération Scientifique des Données in Saint Petersburg Metro Area chez Sberbank va de RUB 1.31M par year pour L7 à RUB 2.7M par year pour L10. Le package de rémunération médian in Saint Petersburg Metro Area year totalise RUB 1.49M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Sberbank. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
