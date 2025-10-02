La rémunération Analyste Business in Moscow Metro Area chez Sberbank va de RUB 1.98M par year pour L7 à RUB 4.19M par year pour L11. Le package de rémunération médian in Moscow Metro Area year totalise RUB 2.63M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Sberbank. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
